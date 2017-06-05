Манджукич признан автором лучшего гола сезона в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал 10 лучших голов сезона в Лиге чемпионов по итогам сезона-2016/17. Первое место в рейтинге занял мяч нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в финальной игре турнира с «Реалом» (1:4).
10 лучших голов сезона в Лиге чемпионов по версии УЕФА:
1. Марио Манджукич («Ювентус» — «Реал»),
2. Карлос Касемиро («Реал» — «Наполи»),
3. Томас Делейни («Копенгаген» — «Брюгге»),
4. Арьен Роббен («Бавария» — «Арсенал»),
5. Гонсало Игуаин («Монако» — «Ювентус»),
6. Месут Озил («Лудогорец» — «Арсенал»),
7. Антуан Гризманн («Атлетико» — «Ростов»),
8. Дани Алвес («Ювентус» — «Монако»),
9. Криштиану Роналду («Реал» — «Спортинг»),
10. Алексис Санчес («Арсенал» — «Лудогорец»).
Видео всех голов можно посмотреть на YouTube.