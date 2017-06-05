10 и 17 июня в Москве состоится мастер-класс фонда «Реал Мадрид»

10 и 17 июня Фонд «Реал Мадрид» представит уникальную возможность – участие в мастер-классах тренеров из мадридского «Реала» в Парке Горького в Москве.
Цель мастер-классов — организовать для детей 7-17 лет правильный и полезный досуг, состоящий из идеальной комбинации спорта и развлекательных мероприятий, прививающих детям пять этических основ «Реала»: трудолюбие, самоконтроль, командная работа, уважение к окружающим и умение руководить.
В каждом мастер-классе будут участвовать 36 детей, разделённые на три возрастные группы:
— 7-9 лет (с 11:00)
— 10-13 лет (с 13:00)
— 14-17 лет (с 15:00).
Для участия необходимо:
1. Снять и загрузить в одну из социальных сетей (Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube) видео с хэштегом #RMFCE_GorkyPark, показывающее, почему именно вы хотите принять участие в мастер-классе. Видео должно быть не дольше 30 секунд.
2. Заполнить анкету на сайте rmfce.moscow/парк-горького и приложить ссылку на видео.
Тренеры фонда «Реал Мадрид» просмотрят все видео и выберут подходящих кандидатов. Проводить мастер-классы будет опытнейший специалист — Роберто Ариас.
Ребёнок, который во время мероприятия в большей степени покажет свои лидерские качества, наряду с умением работать в команде и уважать окружающих, получит мяч, подписанный Гаретом Бэйлом.