Сын Роналду обыграл двух защитников и забил гол после финала Лиги чемпионов

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего «Реала» Криштиану Роналду, показал мастерское умение владеть мячом после финального матча Лиги чемпионов между мадридцами и «Ювентусом» (4:1).
Роналду-младший технично прошёл двух защитников и забил мяч в ворота на глазах у десятков тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе в Кардиффе. В это время Роналду-старший внимательно следил за действиями сына, улыбался и показывал одобрительные жесты. Звёздный португальский форвард стал автором дубля в решающей встрече турнира. Он является фаворитом в борьбе за звание лучшего игрока года в мире.
Видео с участием Роналду-младшего можно посмотреть на YouTube.