«Локомотив» планирует попасть в пятёрку в РФПЛ и выйти из группы в Лиге Европы

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, как совет директоров оценил итоги минувшего сезона и какие планы клуб строит на ближайшее будущее.
«Мы обсудили итоги сезона. Сочли их противоречивыми: несмотря на завоёванный Кубок России, восьмое место – не тот результат, которого достоин «Локомотив». Выработали план на следующий сезон – занять место не ниже пятого, провести достойное выступление в Лиге Европы и выйти из группы.
Рассмотрение фигуры главного тренера в повестке заседания не стояло. А если не стояло, значит, есть действующий главный тренер", — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.