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«Локомотив» планирует попасть в пятёрку в РФПЛ и выйти из группы в Лиге Европы

5 июня 2017, понедельник. 18:11. Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, как совет директоров оценил итоги минувшего сезона и какие планы клуб строит на ближайшее будущее.

«Мы обсудили итоги сезона. Сочли их противоречивыми: несмотря на завоёванный Кубок России, восьмое место – не тот результат, которого достоин «Локомотив». Выработали план на следующий сезон – занять место не ниже пятого, провести достойное выступление в Лиге Европы и выйти из группы.

Рассмотрение фигуры главного тренера в повестке заседания не стояло. А если не стояло, значит, есть действующий главный тренер", — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Анатолий Мещеряков Юрий Сёмин
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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