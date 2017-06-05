Сарсания: «Зенит» ведёт переговоры по Терентьеву, а Канунниковым не интересуемся

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что клуб может пополниться защитником «Ростова» Денисом Терентьевым и полузащитником Максимом Канунниковым. По его словам, клуб ведёт переговоры о переходе Терентьева, но не интересуется Канунниковым.
«Сейчас многие говорят о возможных переходах в «Зенит», но не всё это достоверная информация. Канунниковым мы вообще не интересовались, например. Что касается Тереньтева, то это интересный молодой, да ещё и воспитанник питерского футбола. Здесь всё может быть, интерес есть, но ничего конкретного нет. Пока всё на стадии переговоров. Терентьев может сыграть как на левом, так и на правом фланге.
Сообщения о том, что Терентьев подписал контракт с «Зенитом», не соответствуют действительности. Он нам интересен, но пока у нас только переговоры. Всё зависит от того, как скоро мы встретимся и поговорим. Многие составляющие должны совпасть. Желание у игрока есть, но нужно ещё договориться с клубом. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги 25-летний Канунников принял участие в 22 матчах за «Рубин», забил семь голов и отдал одну результативную передачу. 24-летний Терентьев появился на поле в 24 матчах за «Ростов». Оба футболиста являются воспитанниками академии «Зенита». Канунников покинул питерскую команду в 2013 году, перейдя в «Амкар», а Терентьев ушёл из «Зенита» в «Ростов» в 2015 году.