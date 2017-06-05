Варга: в матче против Венгрии сборной России бояться нечего

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Венгрии. Встреча пройдёт сегодня, 5 июня, в Будапеште и начнётся в 21:30 мск.
«Сегодня у Венгрии будет очень экспериментальный состав. Возможно, что три или четыре футболиста впервые наденут майку сборной. Вынужден вам сказать, что бояться соперников игрокам российской команды не придётся. Самым классным игроком из вызванных я бы назвал хорошо известного русской публике Джуджака.
На чемпионате Европы сборная Венгрии показывала красивый атакующий футбол и вышла из группы с первого места, чудом не лишив Португалию выхода в плей-офф. Но сейчас дела идут намного хуже, и непонятно, во что играет команда.
Сегодня буду присутствовать на матче. Я уже два дня в Венгрии. Мы с Никитой Павловичем Симоняном ездили в академию Ференца Пушкаша и наблюдали там детский турнир памяти великого венгерского футболиста. Потом был обед с президентом федерации футбола Венгрии», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.