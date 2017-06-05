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Исаев: Слуцкий может выиграть АПЛ в течение 5 лет и стать нашим Венгером

5 июня 2017, понедельник. 19:08. Футбол

Директор Института актуальной экономики политолог Никита Исаев прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить «Халл Сити», а также поделился мнением о перспективах российского специалиста в английской Премьер-лиге.

«Леонид Слуцкий, который не депутат, похоже, начинает свою настоящую тренерскую карьеру. По информации английских СМИ он может возглавить английский «Халл-сити», вылетевший в прошлом сезоне из Премьер-лиги в Чемпионшип. Леонид Викторович — единственный из нашей тусовочки российских тренеров понимающий суть футбола, способный давать результат, а с неплохим составом и некоторыми деньгами — и игру.

В то, что именно этот русский тренер сможет выиграть английскую Премьер-лигу в течение пяти лет с командой, укомплектованной не хуже прошлогоднего «Лестера», я не сомневаюсь. А может стать и нашим Венгером в Англии, сделав его одним из самых знаменитых русских в современном мире, наряду с Путиным и Абрамовичем.

Слуцкий, несмотря на свой образ такого безынициативного увальня, сделал свой решающий амбициозный выбор в пользу тренерской карьеры там, где играют в настоящий футбол. Отказавшись от всех предложений в России, не продлив контракт с ЦСКА и показав пример приземлённым и заточенным лишь на деньги коллегам по цеху. Удачи», — написал Исаев в «Фейсбуке».

Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лестер Сити ПФК ЦСКА Халл Сити Арсен Венгер Леонид Слуцкий
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5 июня 2017, понедельник
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