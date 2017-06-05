«Реал» предложит «Монако» € 135 млн за Мбаппе

«Реал» проявляет очень серьёзный интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. По информации RMC, после двух неудачных попыток «сливочные» готовят новое предложение и готовы отдать за форварда рекордные € 135 млн.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Мбаппе дал предварительное согласие на переход в «Королевский клуб». Однако, как утверждает французское издание, в настоящее время игрок склоняется к тому, чтобы остаться в родном клубе ещё как минимум на один сезон. Чтобы удержать Килиана, монегаски готовы повысить его оклад.
В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 29 матчей, отметившись 15 голами и 8 результативными передачами.