Контракт Терентьева с «Зенитом» рассчитан на три года

«Зенит» официально подтвердил переход защитника Дениса Терентьева, ранее выступавшего за «Ростов». Соглашение с воспитанником академии сине-бело-голубых рассчитано на три года и предусматривает возможность продления ещё на два сезона.
«Сине-бело-голубые приветствуют Дениса и желают новых достижений в составе родного клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Терентьев родился 13 августа 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом начал заниматься в школе «Смена», которая впоследствии стала академией сине-бело-голубых. В 2010 году крайний защитник дебютировал в «Зените»-м и стал бронзовым призёром молодёжного первенства. В мае 2012 года провёл первый матч за основной состав сине-бело-голубых. С 2012 по 2014 год на правах аренды выступал за «Томь», а затем вернулся в Петербург и отыграл полсезона за «Зенит»-2. В начале 2015 года вернулся в «Томь», а спустя полгода перешёл в «Ростов» и в составе дончан стал серебряным призёром РФПЛ.