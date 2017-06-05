Команды любительской лиги Москвы проведут матчи в рамках «Фестиваля Турции»

С 16 по 18 июня в парке «Красная Пресня» (Москва) пройдёт «Фестиваль Турции». В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, на фестивале будут проходить товарищеские футбольные матчи между 12 командами, организованными любительской футбольной лигой Москвы. В матче открытия турнира сыграет женская футбольная команда телеканала Russian MusicBox.
Посетителей также ждёт масштабная культурно-развлекательная программа. Фестиваль познакомит гостей с историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами и с богатейшим культурным и туристическим потенциалом всей Турции.