В Москве состоялся первый корпоративный Кубок по футболу среди компаний холдинга Rambler&Co, куда входит спортивный портал «Чемпионат».
Мероприятие прошло в новом крытом манеже «Время футбола» на Ходынском поле. Все участники являлись сотрудниками группы компаний, и сформировались шесть команд, которые были поделены на две группы. Сборная «Чемпионата» заняла первое место в своей группе, но затем проиграла две игры подряд, заняв четвёртое место. Победителем турнира стала команда «РомКола», собранная из сотрудников различных подразделений холдинга Rambler&Co.
Призёры Кубка Rambler&Co: 1. «РомКола», 2. «Модель», 3. «Газета.ru». Лучший вратарь турнира — Илья Конюхов («РомКола»), лучший защитник — Михаил Тяпков («Чемпионат»), лучший нападающий — Александр Селов («Газета.ru»), звезда турнира — Алексей Никонович («РомКола»).
В Москве прошёл корпоративный Кубок Rambler&Co