Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Венгрией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищескую встречу с командой Венгрии, которая сегодня пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште.
Для защитника «Спартака» Георгия Джикия эта встреча станет первой в карьере за национальную команду.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.
Запасные: Гилерме, Габулов, Кутепов, Шишкин, Камболов, Ерохин, Смольников, Алексей Миранчук, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз.
Встреча между сборными Венгрии и России начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.