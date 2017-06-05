Ловрен резко отреагировал на вопрос о трансфере ван Дейка в «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен отказался общаться с журналистом, который попросил его прокомментировать информацию о скором переходе в стан мерсисайдцев лидера обороны «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка за € 68-70 млн.
«Я не хочу об этом говорить! Нет! Нет!» — сказал Ловрен, услышав вопрос о ван Дейке, и ушёл.
Ранее издание Mirror сообщило, что красные планируют завершить трансфер ван Дейка в ближайшие дни. В борьбе за голландца им удалось опередить «Манчестер Сити» и «Челси».
Видео реакции Ловрена можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: «Ливерпуль» приобретёт ван Дейка за рекордные для защитников деньги