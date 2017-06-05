Тео Эрнандесу не предъявили обвинения в изнасиловании

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который, как сообщали испанские СМИ, подозревается в попытке изнасилования, был доставлен в полицейский участок, но затем покинул его без предъявления обвинения, информирует Marca.
В воскресенье, 4 июня, девушка из Марбельи написала заявление в правоохранительные органы, обвинив Эрнандеса в попытке изнасилования. Однако, по данным источника, в заявлении были обнаружены несоответствия.
Судя по всему, футболист, который близок к переходу в «Реал», избежит наказания.
Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подозревается в попытке изнасилования