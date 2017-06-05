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Созин: импортозамещение погубит российский футбол

5 июня 2017, понедельник. 21:24. Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном импортозамещении в российском футболе.

«Геннадий Андреевич Зюганов — очень значимый политик последних десятилетий. Он имеет право высказывать свою точку зрения, как и любой другой человек. У меня другой вопрос: почему футболисты? С тем же успехом мы можем сказать, что самолёты – только Ту. Никаких Airbus. Импортозамещение. Автомобили – ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ. Давайте откроем шлюзы. У нас будут свои мобильные телефоны, самолёты, автомобили. Тогда мы можем последовательно сказать, что и футболисты тоже должны быть свои. Но мы почему-то закрываем глаза на фрукты, вина из разных стран и говорим про футбол.

Это ведь не совсем чёткое понимание и знание темы. Губернатор Краснодарского края для начала должен разобраться в своей краевой, а не частной команде, которая погрязла в долгах и коррупции где-то на лестнице между высшим и первым дивизионами. Если он так ратует за футбол, то пусть придёт и скажет: «Ребята, что вы тут делаете?» Это же плодотворный край, великолепные условия: поля, погода. Всё позволяет. Нет, «Кубань» ходит туда-сюда, а на самом высоком уровне надо сказать, чтобы было импортозамещение. Рановато будет. Упадёт уровень российского чемпионата. Не пойдут детишки играть в футбол, и родители их не отдадут, потому что там не очень хорошо. Погубим футбол. Я вообще за снятие лимита, потому что он мешает. Уверен, после чемпионата мира люди вернутся к этому вопросу», – сказал Созин в эфире «Спорт FM».

Путин поддержал идею произвести импортозамещение в российском футболе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубань Андрей Созин
Новости. Футбол
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