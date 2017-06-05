Ляказетт: вариант с моим переходом в «Атлетико» ещё возможен

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт дал понять, что ещё может перейти в «Атлетико» этим летом, несмотря на отсутствие возможности выступать за мадридцев до января. «Матрасникам» запретили регистрировать новичков в ближайшее трансферное окно по решению ФИФА.
«Вариант с моим переходом в „Атлетико“ ещё возможен. Аренда в „Лион“ до зимы? Я об этом особо не задумывался, поскольку наш президент уже говорил, что это нереально. „Боруссия“? Интересный вариант. Это отличный клуб. Также не исключаю, что могу оказаться в Англии, но на данный момент это лишь слухи», — сказал Ляказетт во время общения с болельщиками на странице Eurosport в Facebook.