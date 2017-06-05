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Ляказетт: вариант с моим переходом в «Атлетико» ещё возможен

5 июня 2017, понедельник. 22:11. Футбол

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт дал понять, что ещё может перейти в «Атлетико» этим летом, несмотря на отсутствие возможности выступать за мадридцев до января. «Матрасникам» запретили регистрировать новичков в ближайшее трансферное окно по решению ФИФА.

«Вариант с моим переходом в „Атлетико“ ещё возможен. Аренда в „Лион“ до зимы? Я об этом особо не задумывался, поскольку наш президент уже говорил, что это нереально. „Боруссия“? Интересный вариант. Это отличный клуб. Также не исключаю, что могу оказаться в Англии, но на данный момент это лишь слухи», — сказал Ляказетт во время общения с болельщиками на странице Eurosport в Facebook.

Оляс: у Ляказетта есть договорённость с «Атлетико», но трансфер ещё не состоялся
Источник: Eurosport Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Боруссия Д Лион Александр Ляказетт Трансферы
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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