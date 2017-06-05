Экс-форвард ЦСКА Коровушкин завершил карьеру в 38 лет

Бывший нападающий ЦСКА Сергей Коровушкин 4 июня провёл свой прощальный матч в профессиональном футболе, сообщает официальный сайт тульского «Арсенала».
Для 38-летнего капитана тверской «Волги» матч первенства во втором дивизионе против столичного «Строгино» стал 578-й в карьере, которую он начал ещё в 1996 году. В играх первенства и Кубка России Сергей Коровушкин забил 116 голов.
Коровушкин с 1997 по 1998 год выступал в составе ЦСКА, за который провёл 11 матчей и помог команде выиграть серебряные медали чемпионата страны. Нападающий также выступал за «Торпедо-ЗИЛ», нижегородский «Локомотив», тульский «Арсенал», московское «Торпедо», курский «Авангард», «Балтику», «Нижний Новгород» и «Локомотив-2».