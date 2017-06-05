Лодыгин — Данни: ты был лучшим, подавал пример всей команде

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин попрощался с полузащитником Мигелом Данни, который объявил об уходе из петербургской команды.
«Капитанище!!! До встречи, мой друг! Ты был лучший, ты был мотиватор и пример для всей команды!!! Удачи, брат, спасибо за всё!» — написал Лодыгин в «Инстаграме».
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена.