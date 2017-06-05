Экс-защитник «Терека»: после жизни в Грозном у меня внутри всё изменилось

Защитник белорусского клуба «Крумкачы» Дмитрий Яшин рассказал об этапе карьеры, проведённом в грозненском «Тереке».
«Это было круто. Я ведь там один был русский, все остальные мусульмане. Сколько раз предлагали принять ислам! Но это всё ненавязчиво было так, понемногу на мозги капали понемногу: «Дим, ну подумай сам». Приняли меня там очень хорошо, без малейших предубеждений. Взяли под опеку, можно сказать. Если приехать в Грозный, тебя примут, как будто ты давний друг. Я влился в атмосферу Чечни так легко и непринуждённо. Всё время в гости приглашают. Обижаются, если ты в гости не приходишь. А если приходишь, то это не просто чай попить – такую поляну накрывают, что столы ломятся.
Каково влияние Кадырова на повседневную жизнь? Властью везде недовольны, но не в Чечне. Мне рассказывали, что он многое делает для Чечни. Ему люди писали, а он просто брал и дарил квартиры нуждающимся. Если в семье много детей, а денег нет, просто брал и дарил. Много подарков делал просто так. Писали ему в «инстаграме» «подари «Камри» — он и дарил. Любит спорт, везде ходит. Он всё знает про спорт. Был и у нас на дубле как-то, что меня удивило. Президент Чечни пришёл на матч дубля! Мы с «Амкаром» играли, я тогда гол забил. Нет, мне ничего тогда он не подарил. Он дублю вообще ничего не дарил, а вот игрокам основной команды – частенько.
Смущало ли кого-то, что это всё не из его кармана, а из бюджетных денег? Не знаю. Я там пожил, и у меня внутри всё изменилось. Я понял, как нужно относиться к другим. Ты становишься более воспитанным. В Чечне воспитанию уделяют много внимания. Меня в «Терек» привёл Хаким. Прихожу к нему в гости, там сидит дедушка и рассказывает про ислам или истории какие-нибудь. Мне это всё было интересно. Про ислам я мало что знал, думал, что все сплошь террористы. Но это вообще не так. Культура, общение, уважение – всё есть. Просто как одно целое.
Все думают, что выезд в Грозный считается опасным. А на самом деле, если ты приедешь в Грозный, тебя туда доставят и обратно на поезд посадят. Если, конечно, не будешь нарываться и баннеры оскорбительные выставлять. Мне кажется, на других стадионах в России опаснее, чем в Грозном. В Грозный всегда много фанатов приезжало. Абсолютно безопасный город. Я думаю, там любому понравится» — цитирует Яшина пресс-служба клуба «Крумкачы».