У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Травма полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, которую он получил в товарищеском матче со сборной Венгрии, может оказаться серьёзной.
«У Романа Зобнина — подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!» — сообщает официальный аккаунт сборной России в «Твиттере».
Футболист получил повреждение в игровом эпизоде во второй половине первого тайма, неудачно поставив ногу, и покинул поле на носилках. Вместо Зобнина на 34-й минуте в игру вступил полузащитник Александр Ерохин.
Матч сборных Венгрии и России проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.