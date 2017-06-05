Аллегри: может казаться, что Роналду спит, а потом он забивает два гола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил вклад нападающего «Реала» Криштиану Роналду в победу «сливочных» над туринцами в финальном матче Лиги чемпионов.
«Может казаться, что Криштиану спит, ничего не делает, а потом он просыпается и забивает два гола. Если в первом тайме вся наша команда смотрелась здорово, то после того, как счёт стал 1:2, нам не хватило психологической устойчивости. Будем пытаться вновь выйти в финал. Цикл этой команды ещё не подошёл к концу», — приводит слова Аллегри DIRECTVSports.
Роналду и ещё семь игроков «Реала» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов