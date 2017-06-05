Кисляк покинет «Газиантепспор»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Краснодара» Сергей Кисляк принял решение покинуть турецкий «Газиантепспор», сообщает Cagdas со ссылкой на слова футболиста. Руководство «Газиантепспора» готово отпустить белоруса, и вскоре тот станет свободным агентом.
Кисляк перешёл в турецкий клуб в июне 2016 года, подписав двухлетний контракт, и провёл в турецкой Суперлиге 12 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. В активе 29-летнего футболиста более 60 матчей в составе сборной Беларуси.
«Газиантепспор» по итогам сезона покинул высшую лигу Турции.
«Газиантепспор» подтвердил переход экс-футболиста «Рубина» Кисляка