После травмы в матче со сборной Венгрии колено Зобнина опухло и болит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму полузащитника «Спартака» и национальной команды Романа Зобнина, которую он получил в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0).
«Не хотелось бы опережать события. Понятно, что колено опухло и болит. Завтра сделаем обследование, тогда и можно будет точно говорить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Футболист получил повреждение в игровом эпизоде во второй половине первого тайма, неудачно поставив ногу, и покинул поле на носилках. Вместо Зобнина на 34-й минуте в игру вступил полузащитник Александр Ерохин.