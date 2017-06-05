Акинфеев: сборная России выиграла — и хорошо

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев кратко прокомментировал победу команды над венграми (3:0) в товарищеском матче, состоявшемся сегодня в Будапеште.
«Выиграли — и хорошо. Функциональное состояние команды? Не могу оценить, я же не тренер», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 9 июня в Москве. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Чили.
Посмотреть голы сборной России в матче с венграми можно в «твиттере» РФПЛ.