Глушаков: у сборной России были погрешности в матче с Венгрией, выводы сделаем

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.
«Установку мы выполнили. Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи — это совсем другое. Время ещё есть, впереди игра с Чили. Мы посмотрим соперника, разберём ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всём уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть.
Про Зобнина пока никто ничего точно не знает. Дай бог, чтобы всё обошлось и было хорошо», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.