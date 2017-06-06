Черчесов: Джикия получил небольшой ушиб, Комбаров получит шанс в матче с Чили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с командой Венгрии (3:0) сообщил, что защитник Георгий Джикия отделался в этой встрече ушибом, а его партнёр по обороне Дмитрий Комбаров, пропустивший игру, получит шанс в следующем товарищеском матче с командой Чили 9 июня.
«У Джикии есть небольшой ушиб, но мы всё равно планировали выпускать Шишкина на последние 15-20 минут. Нам надо по возможности всё опробовать, потому что у нас нет времени.
Что касается Комбарова, мы не хотели рисковать. Вчера и сегодня болевых ощущений уже не было, но рисковать мы не стали. Через несколько дней игра с чилийцами. Свой шанс он получит», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.