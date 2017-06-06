Самедов: это был первый матч сборной после долгого перерыва, и не всё получалось

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Венгрии (3:0). Хавбек «Спартака» был заменён на 76-й минуте.
«Почему чаще атаковали левым флангом? Может быть, нам надо чаще разворачивать атаки. Мы с Джикией впервые вместе действовали и, может быть, перестраховывались, больше играли в обороне. Хотелось бы, чтобы с самого начала игра получалась, но это первый матч после долгого перерыва, не всё удавалось», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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