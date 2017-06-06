Головин: 3:0 — заслуженный счёт, сборная России ни в чём не уступила Венгрии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал гостевую победу над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.
«Сборная России — организованная команда. Мы хорошо играли, всё понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чём заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована.
Сейчас чувствую себя хорошо, но мне ещё есть куда прибавлять. Сегодня было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Жиркова. Но в ЦСКА я играл на этой позиции, поэтому никаких проблем с этим не было. 3:0 — вполне заслуженный счёт. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чём не уступили этой команде», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.