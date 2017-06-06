Компани: как же долго я не играл в составе сборной Бельгии!

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями от своего первого матча в составе сборной Бельгии после длительной паузы. Из-за различных травм ему не удавалось выходить на поле в составе бельгийцев более 500 дней. 5 июня Бельгия в товарищеской игре одолела команду Чехии (2:1).
«Это был очень полезный матч, учитывая паузу в 10 дней. И как же долго я не играл в составе сборной! Рад вернуться. Мне понравилась поддержка трибун. Чехи встречали нас очень высоко, активно шли в прессинг, но мы смогли справиться с этим давлением», — приводит слова Компани AFP.
Сборная Бельгии обыграла чехов в товарищеском матче