Матч юношеских команд в Брянске был прерван из-за скандала с участием тренера

Матч зоны «Черноземье» среди 16-летних футболистов между брянским «Динамо» и смоленской «Искрой» не был доигран и завершился скандалом, сообщает издание «Рабочий путь».
По словам тренера «Искры» Владимира Силованова, наставник «Динамо» на протяжении всей игры «явно находился в неадекватном состоянии» и оскорблял противников.
«Даже призывал своих подопечных убить нас. На 59-й минуте этот „специалист“ с очередной порцией оскорблений и кулаками бросился к нашей скамейке, но тут получил достойный отпор от тренера, студента СГАФКСТ Артёма Ковалёва. Чтобы конфликт не перерос в массовую драку, нашим тренерских штабом было принято решение покинуть футбольное поле. Мы не могли рисковать здоровьем детей. Окончательное решение по результату будет принято, по всей видимости, дисциплинарным комитетом МОА „Черноземье“. Я же жду извинений от брянского тренера», — сообщил Силованов.
Он также выразил предположение, что тренер «Динамо» был недоволен ходом игры, несмотря на то, что брянские футболисты вели со счётом 3:1.
«Пускай его подопечные и вели 3:1, но большую часть встречи мы их „возили“. Нужно признать, что Брянск – один из фаворитов чемпионата, а наши ребята только набираются опыта. Видимо, рост нашего мастерства „Динамо“ неприятно удивил», — подытожил Силованов.