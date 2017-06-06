Венгер пророчит Мбаппе «Золотой мяч» в будущем

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в будущем вполне может стать обладателем «Золотого мяча».
«Как вы думаете, где он окажется? Там, где у него есть хорошие шансы заиграть, там, где он гарантированно будет играть. Мбаппе произвёл достаточно впечатления, чтобы быть уверенным в том, что не будет просиживать на скамейке запасных. Ни один клуб не будет покупать футболиста за 100 миллионов и усаживать его в запас.
Потенциальные обладатели «Золотого мяча»? Есть Неймар, есть Гризманн. Теперь есть ещё и Мбаппе. Ему всего 18 лет, поэтому пока что слишком рано говорить о том, что произойдёт, однако я уверен — за этими футболистами будущее», — приводит слова Венгера Sportsmole.