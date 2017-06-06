Пепе подтвердил, что покидает «Реал»

Португальский защитник Пепе подтвердил, что этим летом покинет мадридский «Реал». Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт.
«Я начал задумываться о своём будущем ещё в январе, когда до окончания срока действия контракта оставалось полгода, а клуб не спешил делать новое предложение. Я уже 10 лет выступаю за „Реал“, я отдал этому клубу всего себя. Но я понимаю, что моя карьера здесь подошла к концу.
Согласно политике клуба, мне предлагают контракт на один год. Конечно, можно вести переговоры, но я чувствую, что пришло время уходить. Что касается будущего, то я пока не подписывал контрактов с другими клубами. Я ждал окончания сезона, поскольку „Реалу“ предстояли важные матчи, я не хотел дестабилизировать обстановку», — приводит слова Пепе AS.