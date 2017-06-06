Джеко подтвердил, что счастлив в «Роме» и не намерен переходить в «Зенит»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко подтвердил, что намерен остаться в римском клубе на следующий сезон.
Ранее СМИ сообщали, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть Джеко в рядах своей команды. Позже появилась информация, что Эдин отказался от перехода в «Зенит».
«У меня есть контракт с „Ромой“, и мне кажется, что клуб не думает о чём-то ещё. Я счастлив в „Роме“. Сейчас я думаю только об играх за сборную. Затем я уйду в отпуск, чтобы отдохнуть после очень долгого и трудного сезона», — приводит слова Джеко Football Italia.
В минувшем сезоне Джеко провёл за «Рому» в чемпионате Италии 37 матчей, в которых забил 29 голов, став лучшим бомбардиром турнира.