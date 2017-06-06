Глушаков провёл 50-й матч за сборную России

Для полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова товарищеский матч против Венгрии стал 50-м в футболке сборной России.
По числу проведённых встреч Глушаков сравнялся с Анатолием Банишевским, игравшим за сборную с 1965 по 1972 год, и Юрием Ковтуном, выступавшим с 1994 по 2003 год. Денис стал 48-м футболистом, который преодолел отметку в 50 матчей за сборную.
Рекордсменом по количеству матчей за сборную России является Сергей Игнашевич, на счету которого 120 встреч.
Матч Венгрия — Россия проходил в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершился победой гостей со счётом 3:0.