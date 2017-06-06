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Сборная России вернулась в Москву

6 июня 2017, вторник. 04:17. Футбол

Футболисты и тренеры сборной России вернулись в Москву. Самолёт с командой приземлился в столице в ночь на 6 июня, сообщается на странице пресс-службы команды в «Твиттере».

«Прилетели в Москву! До завтра!» — сказано в сообщении.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, 5 июня россияне в товарищеском матче уверенно обыграли сборную Венгрии (3:0). 9 июня национальная команда проведёт еще одну контрольную встречу против сборной Чили. Эта игра состоится в Москве.

17 июня сборная России стартует на Кубке конфедераций — 2017 матчем с командой Новой Зеландии. Соперниками россиян по группе А также будут сборные Португалии и Мексики.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Фото
Новости. Футбол
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