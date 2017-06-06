Р. Мартинес: Азар получил травму, когда рядом никого не было

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, как полузащитник Эден Азар получил травму. Игрок перенёс операцию на голеностопе и должен вернуться в строй примерно через три месяца.
«Я очень разочарован травмой Азара. Мы все знаем, что он отличный футболист, но не все видят, что он ещё и хороший человек, а также наш лидер. Он упорно работал, чтобы быть готовым к предстоящим двум играм, и вдруг случилось это. Не было никого рядом, когда это произошло. Он просто переступал с левой ноги на правую, когда заходил на удар, и тут это произошло. Мы все были в шоке и тут же поняли, что всё серьёзно. Он уже в Лондоне и мы связались после игры. Он посмотрел матч и поздравил нас с победой», — приводит слова Мартинеса Goal.
Сборная Бельгии одержала победу над командой Чехии в товарищеском матче, состоявшемся в Брюсселе 5 июня, со счётом 2:1 — голами отметились Миши Батшуайи и Маруан Феллайни.