Вагнер Лав не потерял надежды попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2018

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, защищающий ныне цвета турецкого клуба «Аланьяспор», надеется сыграть в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2018 года. 32-летний футболист уверен, что сможет быть полезен национальной команде.
«Думаю ли я попасть на мундиаль? Конечно. Когда меня вызывали в сборную, я получал наслаждение от футбола. Чудесно, когда ты играешь в сборной. Не исключено, что у меня будет возможность играть в команде, если я буду выступать достойно и забивать голы. И если мне предоставится такой шанс, я должен ухватиться за него. Если Тите обратит внимание на мою игру в Турции и захочет рассчитывать на меня… Ведь я семь лет играл в России, а мундиаль состоится именно в этой стране. Обстановка в этой стране известна мне хорошо. Я знаю стадионы России и другие вещи», — цитирует Лава Globoesporte.
Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. По итогам предыдущего сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. На счету футболиста 23 гола (семь — с пенальти) в 28 матчах.