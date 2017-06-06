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«РБ Лейпциг» не позволит Форсбергу перейти в дугой клуб

6 июня 2017, вторник. 06:50. Футбол

«РБ Лейпциг» не позволит нападающему Эмилю Форсбергу сменить клубную прописку. Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник.

«Мы не намерены продавать летом ключевого футболиста нашей команды. Это рождественские желания летом. Мы уже дважды договаривались с ним насчёт его соглашения с нашим клубом. О другом речь не идёт», — приводит слова Рангника Bild.

Ранее сообщалось, что в услугах Фосрберга заинтересован не один европейский клуб.
В чемпионате Германии Форсберг в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

«Ювентус», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на игрока «РБ Лейпциг» Форсберга
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг Ральф Рангник
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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