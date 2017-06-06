В рамках московского фестиваля Alfa Future People состоится турнир по футболу

8 июля в Москве в рамках фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People состоится футбольный турнир, который пройдёт при поддержке «Альфа-Банка».
Комментировать финальный матч будет Виктор Гусев, на игре будут также присутствовать послы Нижнего Новгорода, города-организатора ЧМ-2018 — экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина. Участников турнира поддержит талисман ЧМ-2018 волк Забивака.
Помимо футбольного турнира на фестивале Alfa Future People пройдут также соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления на воздушных полотнах, по pole-dance и флорболу.