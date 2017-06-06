Моуринью: для «Манчестер Юнайтед» будет честью сыграть с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рад предстоящему матчу с мадридским «Реалом» в рамках Суперкубка Европы. Манкунианцы являются действующими победителями Лиги Европы, тогда как испанский гранд выиграл Лигу чемпионов.
«Для «Манчестер Юнайтед» будет честью сыграть с «Реалом». Играть с лучшей европейской командой почётно для любого клуба, выигравшего Лигу Европы. Для нас это замечательная возможность. А выступление в Лиге чемпионов для многих из наших игроков будет новым опытом. Предсезонная подготовка «Манчестер Юнайтед» будет интересной, мы сыграем товарищеские матчи с «Барселоной» и «Манчестер Сити», — приводит слова Моуринью Marca.
«Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус» (4:1), а «Манчестер Юнайтед» обыграл в финале Лиги Евроопы амстердамский «Аякс» (2:0).