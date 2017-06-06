Полузащитник «Фрайбурга» Филипп перейдёт в «Боруссию» Д

Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп будет со следующего сезона защищать цвета дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.
Согласно информации источника, футболист уже приехал в Дортмунд, чтобы подписать контракт. «Боруссия» готова заплатить за 23-летнего футболиста сумму его трансферной компенсации, которая составляет € 20 млн.
В услугах Филиппа был заинтересован и «РБ Лейпциг».
Действующий контракт Филиппа с «Фрайбургом» в силе до лета 2019 года. По итогам предыдущего сезона Филипп принял участие в 25 матчах чемпионата Германии, забив 9 голов и отметившись 2 голевыми передачами.