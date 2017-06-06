Форвард «Сампдории» Шик подтвердил, что ведёт переговоры о переходе в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» и сборной Чехии Патрик Шик признался, что его переход в «Ювентус» возможен, но пока в его переговорах с клубом не достигнуто никаких определённых соглашений.
«Я не могу ничего сказать, всё пока обсуждается. Возможно, удастся о чём то договориться накануне матча с Норвегией, но трудно сказать. Пока идут переговоры. Есть и другие варианты. Я не знаю, пока нет ничего определённого», — приводит слова нападающего Goal.
Кроме того, Шик прокомментировал слова вице-президента «Ювентуса» Павла Недведа, который сравнил нападающего «Сампдории» с форвардом «МЮ» Златаном Ибрагимовичем.
«Ибрагимович — мой кумир с детства, но другого, подобного ему, не существует. Думаю, я ещё могу развиваться. В „Сампдории“ всё складывалось для меня замечательно. Я рад, что нам удалось добиться своих целей», — сказал Шик.