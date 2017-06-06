Бельерин: «Барселона» не контактировала со мной

«Барселона» не вела переговоров с защитником лондонского «Арсенала» Эктором Бельерином относительно его перехода в каталонский клуб. Об этом сообщил сам игрок «канониров».
«Я знаю, что многое говорят на этот счёт. И я счастлив, что моё имя связывается с «Барселоной». Но это то, что не зависит от меня. «Барселона» не контактировала со мной. Что же касается выступлений в Лиге чемпионов, то все игроки высшего уровня хотят играть на этом турнире», — приводит слова Бельерина Mundo Deportivo.
Бельерин продлил контракт с «Арсеналом» до 2023 года.