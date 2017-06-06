Венгер ведёт во Франции переговоры о переходе в «Арсенал» Мбаппе и Сери

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции, где ведёт переговоры о приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, а также полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери, сообщает The Sun. Наставника «Арсенала» в поездке сопровождает исполнительный директор клуба Иван Газидис.
Венгер пророчит Мбаппе «Золотой мяч» в будущем
В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провёл 44 матча за «Монако», отметившись 26 голами и 14 результативными передачами. Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери сыграл в 39 матчах за клуб, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.
Венгер: в прошлом году я был дома у Мбаппе и пытался переманить его в «Арсенал»