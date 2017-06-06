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«Фрайбург» нацелился на защитника «Реала» Линхарта

6 июня 2017, вторник. 08:28. Футбол

Тренерский штаб «Фрайбурга» заинтересован в услугах защитника мадридского «Реала» Филиппа Линхарта, сообщает Kicker.

В немецком клубе уверены, что 20-летний австрийский футболист будет полезен команде в следующем сезоне. «Фрайбург» по итогам минувшего сезона занял 7-е место в турнирной таблице и собирается усилить свой состав.

Линхарт в данный момент защищает цвета «Кастилии» (резервная команда «Реала»). В последнем сезоне он не выходил на поле в составе главной команды «Королевского клуба».

Действующий контракт Линхарта с испанским грандом в силе до лета 2019 года.

Полузащитник «Фрайбурга» Филипп перейдёт в «Боруссию» Д
Источник: Kicker Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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