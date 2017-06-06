Ал. Миранчук: Роналду — звезда, но сборная России преследует командные цели

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, чего он ждёт от предстоящего Кубка конфедераций. Это, в частности, встреча с лидером сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Честно говоря, я просто жду сам турнир и нашу первую игру. Уже от этого и будем отталкиваться. Роналду — звезда. Но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели, поэтому надо сосредоточиться и добиться успеха.
Нет ли мыслей, что против таких игроков лучше действовать аккуратнее? Я против футболистов такого уровня ещё не играл. Но, на мой взгляд, размышлять так — только делать хуже себе. В игре с такими звёздами нельзя давать слабину, иначе тебя обыграют в одну секунду", — цитируют Миранчука «Известия».