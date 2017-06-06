Озил: по потенциалу «Шальке-04» для меня – третья команда Бундеслиги

Бывший полузащитник «Шальке-04» Месут Озил, защищающий ныне цвета лондонского «Арсенала», уверен, что немецкая команда может играть успешнее. По итогам последнего сезона «Шальке-04» занял 10-е место в турнирной таблице.
«Шальке» – один из моих самых любимых клубов. Я всё ещё являюсь его большим поклонником. В конце концов, я вырос в этом клубе. По потенциалу «Шальке» для меня – третья команда Бундеслиги после «Баварии» и дортмундской «Боруссии». У них отличный стадион и замечательные болельщики. Потому и обидно, что они сейчас среди середняков. Клуб заслуживает большего», — цитирует Озила Funke-Mediengruppe.
Озил играл за гельзенкирхенский клуб с 2006 по 2008 год, после чего защищал цвета бременского «Вердера» и мадридского «Реала».