Лукаку: я уже определился со своим будущим

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку признался, что определился со своим будущим. Контракт 24-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
«Мой агент знает, что произойдёт. Я уже определился со своим будущим. Как только всё уладим, вы об этом узнаете», — цитирует Лукаку Sky Sports.
В услугах нападающего сборной Бельгии заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что «ириски» могут приобрести на место Лукаку форварда «Лестер Сити» Джейми Варди.
«Эвертон» намерен выручить с продажи Лукаку не менее £ 100 млн (€ 114 млн).
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