Кристиан Эриксен: не думаю, что многие могли бы отказать «Барселоне»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал слухи о том, что в его услугах заинтересована «Барселона». Датский футболист одновременно подчеркнул, что полностью сосредоточен на задачах английского клуба.
«Я не думаю, что многие могли бы отклонить предложение «Барселоны». Ведь речь идёт о великом клубе. Слухи есть всегда, а у меня всё ещё контракт с «Тоттенхэмом» на несколько лет. В будущем хотел бы играть на самом высоком уровне. Это могло бы быть как в «Тоттенхэме», так и в другом клубе», — приводит слова Эриксена Marca.
По итогам предыдущего сезона Эриксен сыграл в 36 матчах АПЛ, став автором 8 голов и 15 результативных передач.