Колосков: теоретически ФИФА может отобрать у Катара ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, которое оказалось под угрозой из-за разрыва дипломатических отношений и блокировки границ между Дохой и соседними странами.
«Теоретически ФИФА может отобрать у Катара ЧМ-2022, но на практике такое вряд ли произойдёт. Понятно, что обвинения которые выдвинули соседние страны Катару – очень серьёзные. Но до чемпионата мира по футболу ещё пять лет. За это время шейхи обязательно договорятся между собой. Поэтому пока преждевременно бить тревогу. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.